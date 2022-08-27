اليوم السابع
Ads
السبت، 27 أغسطس 2022 01:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس سيدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل ابنتها في الهرم

السبت، 27 أغسطس 2022 01:05 م
تجديد حبس سيدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل ابنتها في الهرم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس سيدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل ابنتها فى الهرم بسبب خلافات أسرية.
 
وأمرت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، بتشريح جثة المجني عليها، لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان ، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
 
تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الهرم، بقتل سيدة لابنتها العشرينية عن طريق تسديد طعنات سكين، إثر خلافات أسرية بينهما. 
 
وفور انتقال قوات الأمن تبين أنه تم نقل الفتاة إلى المستشفى، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بتشريح الجثة واستكمال تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة. 
 
 

جرائم القتل

أمن الجيزة

النيابة العامة

الطب الشرعى

خلافات أسرية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة