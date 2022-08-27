تجديد حبس سيدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل ابنتها في الهرم

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس سيدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل ابنتها فى الهرم بسبب خلافات أسرية.

وأمرت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، بتشريح جثة المجني عليها، لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان ، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الهرم، بقتل سيدة لابنتها العشرينية عن طريق تسديد طعنات سكين، إثر خلافات أسرية بينهما.

وفور انتقال قوات الأمن تبين أنه تم نقل الفتاة إلى المستشفى، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بتشريح الجثة واستكمال تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.