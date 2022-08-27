اليوم السابع: الحكومة تسابق الزمن لطرح المرحلة الثانية من المصانع الجاهزة قبل نهاية العام الجارى

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، الحكومة تسابق الزمن لطرح المرحلة الثانية من المصانع الجاهزة قبل نهاية العام الجارى، وفيه: مصانع مجهزة فى 7 محافظات بتسهيلات كبيرة فى السداد وتخفيضات تصل إلى 40 %من التكلفة الفعلية بمحافظات الصعيد.. وبنى سويف والمنيا والبحر األحمر والسادات والغربية وسوهاج والأقصر ضمن الطرح المرتقب.



وداخل العدد

ـ مصر تستضيف مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة بحضور وفود 55 دولة.

ـ صناعة النواب: سلامة الغذاء تواصل دورها الرقابى.. خطة واستراتيجية جديدة لدعم المنتجات المصرية فى الخارج.



ـ "البريد" يقرر رفع حد السحب اليومى للأفراد والشركات إلى 150 ألف جنيه.

ـ إعلان طرق التقييم والامتحان لطالب الثانوى قبل بدء العام الجديد.