اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لعاطل سرق هاتفا محمولا وأصاب مالكه بعدة طعنات في شبرا الخيمة

السبت، 27 أغسطس 2022 06:56 م
المشدد 10 سنوات لعاطل سرق هاتفا محمولا وأصاب مالكه بعدة طعنات في شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الرابعة
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، والمستشار محمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطل، لاتهامه بسرقة هاتف محمول تحت تهديد السلاح الأبيض "مطواة"، وإصابة مالكه لعدة طعنات مناطق متفرقة بالجسم.

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9241 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1155 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "عمر م ح"، 21 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، في 6 أبريل من العام الجارى، سرق الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه "م ح م"، وكان ذلك بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه.

 

وتابع أمر الإحالة، بأن المتهم بتعدي على المجني عليه بالضرب محدثا به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق مستخدما في ذلك سلاح أبيض "مطواة"، وتمكن بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 

 


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