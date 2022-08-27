الكهرباء: فاتورة أغسطس تعبر عن جزء من استهلاك شهر يونيو وفقا لدورة القراءة

كتب ـ رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن إفراط المواطنين فى استخدام الطاقة بشكل عام وخلال شهر أغسطس بشكل خاص وراء ارتفاع قيمة الفاتورة، ناصحا المواطن بضرورة توخى الحذر خلال استخدام تكييف الهواء وخاصة خلال شهر أغسطس، لأن ارتفاع درجات الحرارة يدفع البعض إلى سوء استهلاك التكييف الذي يعد سبب رئيسي في ارتفاع قيمة الفاتورة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المواطن دائما ينتظر فاتورة يوليو التى يتم تحصيلها خلال شهر أغسطس على أنها الأعلى، لافتا إلى أن فاتورة أغسطس تعبر عن جزء من استهلاك يونيو والجزء الثاني يكون من استهلاك يوليو وفقا لدورة القراءة بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

ويرى حمزة، أن الفاتورة القادمة التى سيتم تحصيلها اول سبتمبر هى الأعلى من حيث القيمة مقارنة بباقى أشهر العام، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات استهلاك المواطنين فى شهر أغسطس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.