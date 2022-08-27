اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 07:50 م
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القبض على عامل لشروعه في قتل زوجته بالسكين بسبب خلافات بينهما بالشرقية

السبت، 27 أغسطس 2022 07:05 م
القبض على عامل لشروعه في قتل زوجته بالسكين بسبب خلافات بينهما بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على عامل بمركز ههيا، لشروعه في قتل زوجته، بطعنها بسكين بالبطن بسبب خلافات بينهما، وتم اصطحابه إلى ديوان المركز، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفي ههيا المركزى بوصول " اسماء ا " 33 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز شرطة ههيا، مصابة بطعنة نافذة بالبطن، وحالتها مستقرة.

وتبين من التحريات الأولية والفحص قيام "سالم ع " 37 عاما عامل زوج المجني عليها بارتكاب الواقعة على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلافات الزوجية، استل على إثرها سكين من المطبخ وتعدي عليها محدثا إصابتها بطعنه نافذة بالبطن.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بههيا التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.

 

 


الشرقية

مركز شرطة ههيا

مستشفى ههيا المركزى

إصابة زوجة



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