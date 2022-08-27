القبض على عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش وأيس في الخانكة.. والنيابة تأمر بحبسهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، بدائرة مركز شرطة الخانكة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز، بقيام شخصين باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بمحل سكنهما بدائرة المركز المشار إليه، وبحوزتهما كيمة من مخدر الآيس تزن حوالي 500 جرام، و150 جرام من مخدر الحشيش، و400 جرام من مخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات، وطبنجة صوت، وميزان حساس، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الاثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والأسلحة النارية لحماية تجارتهما، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.