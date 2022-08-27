السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار بالهيروين بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل والمستشار محمود منير خليل وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المؤبد لعامل، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار بجوهر مخدر الهيروين، وحيازة سلاح أبيض "كتر" بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9911 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 879 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "وائل م ع" 46 سنة، عامل مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، في يوم 14 أبريل من العام الجاري، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أنه أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص سلاح أبيض "كتر" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض "كتر"، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، وكذلك التحفظ على السلاح الأبيض المضبوط، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.