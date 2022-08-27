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الرئيس التونسي: جائحة كورونا أثبتت أن التعاون الدولى لم يكن بالقدر المطلوب

السبت، 27 أغسطس 2022 11:24 ص
الرئيس التونسي: جائحة كورونا أثبتت أن التعاون الدولى لم يكن بالقدر المطلوب الرئيس التونسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه يجب البحث عن سبل تحقيق آمال الشعوب الأفريقية، متابعا: "جائحة كورونا أثبتت أن التعاون الدولي لم يكن بالقدر المطلوب".

وأضاف الرئيس التونسي، خلال كلمته فى القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8": "ندعو لإيجاد آليات جديدة للتعاون الأفريقي الياباني.. وقضايا الدول الأفريقية جاءت نتيجة لجملة من الأسباب ليس أقلها التداخلات الخارجية وغياب العدالة الاجتماعية المنشودة".

وتابع الرئيس التونسي: "من المؤسف أن نري أشخاصا داخل أفريقيا أو خارجها يبحثون عن الماء أو الدواء.. وعلينا بناء مجتمعات عدالة.. وننظر في التاريخ والأسباب التي أدت بنا إلى هذه الأوضاع"

وقال قيس سعيد: "اليابان حققت الكثير في وقت قصير.. وعلينا اختصار الزمن ومواجهة عدم الاستقرار وعدم التوزان في العلاقات الدولية.. وأفريقيا تملك الثروات والقدرات البشرية".

ويشارك في فعاليات قمة "تيكاد 8"، التي تعقد على مدى يومين، 66 وفدًا من دول إفريقية واليابان ومنظمات إقليمية ودولية، و22 رئيس دولة وملك ورؤساء حكومات والمفوضية الإفريقية ومنظمة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الافريقي والبنك الدولي ومنظمات اقتصادية دولية.

وتتمحور أعمال القمة حول "أولويات التنمية في إفريقيا لمرحلة ما بعد جائحة كورونا"، وتتوزع على ثلاثة محاور أساسية هي "تحقيق نمو مستدام وشامل مع الحدّ من التفاوت الاقتصادي"، و"بلوغ مجتمع مستقرّ ومرن قوامه الأمن الإنساني" و"بناء سلم واستقرار مستدامين من خلال دعم المجهودات الذاتية لإفريقيا".

 

 


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