الداخلية تضبط 1601 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1601 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات بلغت (3 طن سكر حر) و 421 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع غذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (10 طن "أسمنت" - 68,110 طن "دقيق أبيض – سكر حر– أرز أبيض – مكرونة – لحوم" - 5400 عبوة عصائر – 1180 قطعة مستحضرات تجميل - 3723 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 714 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق مدعم "تصرف – تجميع" – 72 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 80 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 44 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق –20 قضية توقف عن الإنتاج -484 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (5٫550 طن دقيق بلدى مدعم) ، وكذا ضبط 25 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4٫350 طن "سكر - أسمدة مدعمة" – 2٫400 طن "زيت تموينى" – 34 بطاقة ذكية - 152200 لتر مواد بترولية) حيث بلغ إجمالى المضبوطات (102,939 طن – 3723 عبوة سجائر – 34 بطاقة ذكية - 152200 لتر مواد بترولية – 5400 عبوة عصائر - 1180 قطعة مستحضرات تجميل).

وتمكنت الجهود من ضبط (9,5 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى) بمحافظة الجيزة وضبط (3 طن "سكر حر") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية وضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الغربية) محملة بكمية قدرها (2,4 زيت تموينى) معبأة داخل عبوات مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة) وبحوته (143200لتر "بنزين – سولار") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، وضبط (5 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (30 طن "سمسم – ملح طعام") مستلزمات أنتاج معبأ داخل شكائر بدون بيانات، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (10 طن "بولى إيثلين – حبيبات بلاستيكية") مستلزمات إنتاج - 20000 متر "سلك كهربائى" منتج نهائى بدون مستندات مجهولة المصدر مدون عبيها بيانات لعلامات تجارية وهمية وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية وضبط (5 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر"، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط (72) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (31067 عبوة سجائر ومعسل مختلفة الأنواع)، كما تم ضبط (10) قضايا إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (74,350) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت (168 قطعة "30 قطعة صوتية – 78 قطعة ضوئية – 60 قطعة ملصق").