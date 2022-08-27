اليوم السابع
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التحقيق في اتهام سيدة لمالك معرض سيارات بالاعتداء عليها بالضرب بـ 6 أكتوبر

السبت، 27 أغسطس 2022 09:48 ص
التحقيق في اتهام سيدة لمالك معرض سيارات بالاعتداء عليها بالضرب بـ 6 أكتوبر قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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وجهت سيدة اتهاما لمالك معرض سيارات وعدد من العاملين بصحبته، بالاعتداء عليها بالضرب، بسبب خلاف على شراء سيارة بمدينة 6 أكتوبر، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تقدمت سيدة ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر، اتهمت فيه مالك معرض سيارات وآخرين يعملون لديه، بالاعتداء عليها بالضرب، وذكرت أن الخلاف بينهما على شراء سيارة، وأنها أصيبت بعدة كدمات وجروح نتيجة تعرضها للضرب من جانب المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة والاتهام، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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