اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إغلاق 18 ورشة و15 محالا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق فى مركز المحلة

السبت، 27 أغسطس 2022 02:26 ص
إغلاق 18 ورشة و15 محالا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق فى مركز المحلة غلق الورش والكافيهات
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

 

وتم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام وتم غلق 18 ورشة و15 محالا تجاريا خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء 5 لمبات خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
 
 
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