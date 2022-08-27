إطلاق مبادرة "غيرها للأخضر" للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة برأس البر.. صور

دمياط معتز الشربيني

أطلقت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، مبادرة " غيرها للأخضر" وذلك بمشاركة فريق الكشافة والأطفال من ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة.

هذا وقد جاءت تلك الفعالية تزامنا مع الاستعدادات لاستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 و فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة الآثار المترتبة عن تغير المناخ ، حيث استهدفت المبادرة التى لاقت إقبال و مشاركة متميزة من الأطفال التوعية بسبل الحفاظ على البيئة و أهمية التوسع فى المساحات الخضراء و الحد من الأنشطة التى تتسبب فى تلوث البيئة ، هذا إلى جانب الدور الهام الذى قدمته المبادرة من دمج للاطفال من ذوى الهمم فى المجتمع وتوعيتهم بتلك القضية الهامة ،وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.