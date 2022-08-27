اليوم السابع
Ads
السبت، 27 أغسطس 2022 04:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إطلاق مبادرة "غيرها للأخضر" للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة برأس البر.. صور

السبت، 27 أغسطس 2022 03:31 م
إطلاق مبادرة "غيرها للأخضر" للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة برأس البر.. صور جانب من المبادرة
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، مبادرة " غيرها للأخضر" وذلك بمشاركة فريق الكشافة والأطفال من ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة.
 
هذا وقد جاءت تلك الفعالية تزامنا مع الاستعدادات لاستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 و فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة الآثار المترتبة عن تغير المناخ ، حيث استهدفت المبادرة التى لاقت إقبال و مشاركة متميزة من الأطفال التوعية بسبل الحفاظ على البيئة و أهمية التوسع فى المساحات الخضراء و الحد من الأنشطة التى تتسبب فى تلوث البيئة ، هذا إلى جانب الدور الهام الذى قدمته المبادرة من دمج  للاطفال من ذوى الهمم فى المجتمع وتوعيتهم بتلك القضية الهامة ،وذلك تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
 
إطلاق-مبادرة--غيرها-للأخضر--للتوعية-بأهمية-الحفاظ-على-البيئة-برأس-البر--(1)
 

إطلاق-مبادرة--غيرها-للأخضر--للتوعية-بأهمية-الحفاظ-على-البيئة-برأس-البر--(2)
 

إطلاق-مبادرة--غيرها-للأخضر--للتوعية-بأهمية-الحفاظ-على-البيئة-برأس-البر--(3)
 

إطلاق-مبادرة--غيرها-للأخضر--للتوعية-بأهمية-الحفاظ-على-البيئة-برأس-البر--(4)
 
 

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2022.. كل ما تريد معرفته عن كلية طب دمياط.. "صور"

السبت، 27 أغسطس 2022 05:00 ص

جمارك الصادر بدمياط تضبط محاولة تهريب كمية من خردة الرصاص

الجمعة، 26 أغسطس 2022 09:05 م

إنقاذ 58 حالة من الغرق في شاطئ رأس البر

الجمعة، 26 أغسطس 2022 07:28 م

"فارس" طالب دمياطى اخترع جهازًا لمواجهة تعاطى السائقين للمخدرات.. صاحب المركز الأول فى البحث العلمى: حوادث الطرق سبب اختراعى.. والجهاز يحوى حساسات تعطى إشارة لمحركات سيارة السائق المتعاطى بالتوقف فورا.. صور

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:00 ص

قبول دفعة جديدة في برنامج البيولوجيا الجزيئية (برنامج دراسي مميز بمصروفات) في "علوم دمياط"

الجمعة، 26 أغسطس 2022 10:13 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة