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إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى طريق أسيوط الغربى الوادى الجديد

السبت، 27 أغسطس 2022 02:25 ص
إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى طريق أسيوط الغربى الوادى الجديد انقلاب سيارة - ارشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى رقم 9712 ج ب ى على الطريق الغربى أسيوط الوادى الجديد. 
تلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط إخطارا من مأمور مركز أسيوط يفيد بانقلاب سيارة ملاكى رقم 9712 ج ب ى، وبانتقال الإسعاف تبين صحة الواقعة وأسفر الحادث عن  إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى.
المصابزم وهم: هدية .أ 60 سنة مصابة  بكدمات وجروح متفرقة بالرأس، وإيمان ع س 33 سنة كدمات متفرقة بالجسم ، ومحمد ص ن 40 سنة اشتباه كسر بالزراع الايسر وكدمات بالجسم ، و حمزة م ص 6 سنوات اشتباه كسر بالزراع الايسر ، ويوسف م .ص 6 سنوات كدمات بالجسم،  وسحر ص  48 سنة كدمات متفرقة بالجسم وجميعهم من الخارجة الوادى الجديد و تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعى وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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