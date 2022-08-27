إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى طريق أسيوط الغربى الوادى الجديد

أسيوط- هيثم البدرى

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى رقم 9712 ج ب ى على الطريق الغربى أسيوط الوادى الجديد.

تلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط إخطارا من مأمور مركز أسيوط يفيد بانقلاب سيارة ملاكى رقم 9712 ج ب ى، وبانتقال الإسعاف تبين صحة الواقعة وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى.

المصابزم وهم: هدية .أ 60 سنة مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالرأس، وإيمان ع س 33 سنة كدمات متفرقة بالجسم ، ومحمد ص ن 40 سنة اشتباه كسر بالزراع الايسر وكدمات بالجسم ، و حمزة م ص 6 سنوات اشتباه كسر بالزراع الايسر ، ويوسف م .ص 6 سنوات كدمات بالجسم، وسحر ص 48 سنة كدمات متفرقة بالجسم وجميعهم من الخارجة الوادى الجديد و تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعى وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.