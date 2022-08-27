إصابة 5 أشخاص فى حادث انهيار حائط بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انهيار حائط منزل بقرية كلاحين الحاجر التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 5 أشخاص بينما رضيعين في انهيار حائط منزل بقرية كلاحين الحاجر التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات وتم نقلهم إلي مستشفى قنا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق آخر كان قد أصيب 15 شخصًا بينهم أطفال، في حادث انقلاب ميكروباص بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 15 شخصًا بينهم أطفال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، جميعهم من مركز أبوتشت، بالقرب من قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.