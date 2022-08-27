إزالة 150 إعلانا ولوحة مضيئة بدون تراخيص بمدن ومراكز الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار أشارت هبة عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أن الحملات اليومية شملت إزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال أسبوع 150 إعلانا مخالف وبدون ترخيص بواقع عدد 10 إعلانات بحى أول الزقازيق وعدد 19 إعلانا بمركز ومدينة الزقازيق وعدد 13 إعلانا بمركز ومدينة منيا القمح وعدد 12 إعلانا بمركز ومدينة الحسينية وعدد 14 إعلانا بمركز ومدينة فاقوس وعدد 11 إعلانا بمركز ومدينة الإبراهيمية وعدد 21 إعلانا بمركز ومدينة كفرصقر وعدد 8 إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد 9 إعلانات بمركز ومدينة أبوكبير وعدد 14 إعلانا بمركز ومدينة ديرب نجم وعدد 6 إعلانات بمركز ومدينة ههيا وعدد 13 إعلانا بمركز ومدينة بلبيس ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام ومراعاة المظهر الحضارى للمدينة.

وأكد محافظ الشرقية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها.