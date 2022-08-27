أحياء مدينة الأقصر تستكمل حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، جولة لمتابعة حملات النظافة والتجميل فى أحياء المدينة، وذلك بمشاركة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

ويضيف رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تنفيذ حملات النظافة بكافة أحياء المدينة، وبالتنسيق مع رؤساء الأحياء ونوابهم ومسئولى قطاعات النظافة بكل حى على مستوى الأحياء التابعة للمدينة، مروراً بالشوارع الرئيسية وكذا الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع.

واستهدفت الحملات على مدار اليوم، فى حى المطار أعمال القلاب الثقيل بالوردية الصباحية لرفع صناديق طريق منشأة العمارى العمومى والوحده البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة ومدخل الفاخورة الشرقى وملعب العرب وسيارة الغسيل لغسيل الكوبرى العلوي، وفى حى شرق تم تنفيذ حملة نظافة استهدفت نجوع السمانين والقباحى الغربى والجواهرة، وفى حى جنوب نفذ قطاع النظافة تمشيط شوارع مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد وشارع السجل المدنى وشارع مجلس المدينة وخلف الثانوية العسكرية والشؤون الإجتماعية وشارع منى ونزلة الزناتى والمدينة المنورة، بالإضافة إلى رفع القمامة والأتربة أسفل الحاويات، وفى حى شمال تم تنفيذ حملة ترابية استهدفت النواقل ودائرى نجع الطويل، وأمام ساحة معبد الكرنك وموقف الحنطور بالكرنك وشارع سلمى سليم وشارع بولا والمنطقة المحيطة بمسجد السيد يوسف، فضلاً عن رفع كفاءة مستوى الإنارة بتركيب أعمدة إنارة بمدافن النجع الطويل، وجارى إستكمال الأعمال.



أحياء مدينة الأقصر تستكمل حملات النظافة والتجميل



جانب من حملات النظافة ورفع المخلفات بشوارع الأقصر