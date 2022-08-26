وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف ومحافظ القليوبية يشهدون لقاء حواري مع شباب المحافظة

الدكتور أشرف صبحي:

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الإهتمام بالشباب كبير جدًا بدء مبكرًا برؤية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية علي مختلف الأصعدة

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أكثر من مائة برنامج ونشاط بعدد مستفيدين يصل الي مليون وثلاثمائة وخمسون مستفيد، من خلال أنشطة وبرامج الوعي

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قضية الوعى ضمن أهم أولويات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها باعتبارها قضية أمن قومي

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خطة لتطوير لمراكز الشباب حتي 2025 بالتعاون مع السادة المحافظين ونواب المحافظات من أجل تسريع دورة العمل

التقي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الجمعة، شباب القليوبية في لقاء حواري مفتوح، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، وعدد من السادة المحافظين السابقين، بديوان عام محافظة القليوبية.

بدء اللقاء بكلمات ترحيبية للسيد محافظ القليوبية، بالحضور من الشخصيات العامة والإعلامية والكُتاب والنُقاد والمُفكرين والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة والأوقاف والدعاة والأئمة وشباب الكيانات الشبابية، مشيرًا إلي دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية بالدولة.

واوضح محافظ القليوبية أن المحافظة تحتفل المحافظة بعيدها القومى فى الثلاثين من أغسطس وهو التاريخ الذى تم فيه افتتاح القناطر الخيرية عام 1868 م حيث تم تنظيم الرى فى جميع محافظات الوجه البحرى واستصلاح الاف الأفدنه الزراعيه التى أضيفت إلى الرقعة الزراعية، مقدمًا خالص التهاني القلبية لجموع أهالي وأبناء شعب القليوبية بمناسبة ذكرى العيد القومى للمحافظة ، مؤكداً على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "نهنئ ونبارك العيد القومى لمحافظة القليوبية، الإهتمام بالشباب كبير جدًا بدء مبكرًا برؤية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية علي مختلف الأصعدة سواء داخليًا أو خارجيًا، مشيرًا إلي الدور التوعوي لشباب الأئمة والدعاة والشباب المصري بصفة عامة، وعمل الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات لخدمة الشباب وإقامة وإنشاء أماكن تليق بهم، من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة ومنها وزارة الأوقاف، الأزهر الشريف، دار الإفتاء، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة الثقافة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلي مراكز الفكر ومؤسسات المجتمع المدني".

وتحدث وزير الشباب والرياضة حول دور الوزارة في تنمية الوعي لدي الشباب والنشء من خلال أكثر من مائة برنامج ونشاط بعدد مستفيدين يصل الي مليون وثلاثمائة وخمسون مستفيد، من خلال أنشطة وبرامج الوعي تُنفذ في مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، المنتديات الشبابية، المدن الشبابية، مراكز الابتكار الشبابي والتعلم، قرب حياة كريمة، والمناطق الآمنة، مشيرًا إلي حجم تأثير الرياضة فى تشكيل الوعى أكبر وأكثر فاعلية من العديد من الوسائل الأخرى.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن قضية الوعى ضمن أهم أولويات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها باعتبارها قضية أمن قومي، كما أن هناك خطوات على أرض الواقع تقوم بها الوزارة وتعمل علي إعداد جيل واعي محصن فكريًا من خلال بناء وتنمية الوعي بين أوساط الشباب والنشء وزيادة الولاء والانتماء لديهم

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، عدد من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تُنفذها الوزارة ومنها مواجهة الشائعات من خلال وحدة تصدوا معنا، تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، مواجهة المتغيرات المجتمعية والأفكار الهدامة، بناء قدرات الشباب وتأهليهم، والتنشئة الوطنية وتصحيح المفاهيم، بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الوعي بالنسق القيمي للمجتمع المصري وأحياء القيم المصرية الأصيلة، وبناء الوعي بالتنمية المستدامة وبالوعي السياسي وتعميق المشاركة السياسية، وبناء الوعي الديني ونشر قيم السلام والتسامح، واكتشاف ورعاية الموهوبين شبابيًا ورياضيًا، وتنمية الوعى الثقافى والعامة والإبداعى، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعى والتطوعى، وتأهيل الشباب بسوق العمل.

وطالب الدكتور أشرف صبحي الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات الموجهة التي يروجها أنصار كل جهة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، مع تأكيد أهمية العمل المهني القائم على الاحتراف بعيدًا عن الإثارة والشخصية والبحث عن الشهرة، موضحًا ضرورة التغذية الإعلامية المناسبة في الوقت المناسب للموضوع لمواجهة الشائعات.

مضيفًا : "خطة لتطوير لمراكز الشباب حتي 2025 بالتعاون مع السادة المحافظين ونواب المحافظات من أجل تسريع دورة العمل، ملياري جنيه و300 مليون جنيه حصيلة الإستثمارات بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب من خلال تجربة محوكمة، 266 مركز شباب مرحلة أولي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة من 1057 مركز شباب بالمبادرة، نعمل علي فلسفة أن تكون مراكز الشباب جاذبة للأسرة المصرية بالإضافة إلي زيادة التطوير بهذه المراكز".

فيما قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف : "أُهني لسيد محافظ القليوبية بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، العمل التكاملي بين الوزارات والتشبيك عمل ضوروي جدًا، ونعلن توزيع اللحوم علي خمسة آلاف أسرة من القليوبية بشكل شهري تنفذًا لتوجيهات السيد الرئيس بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومختلف المؤسسات وصولًا لحياة كريمة لجميع المواطنين"، مشيدًا بجهود وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي في العمل بشكل مستمر في قضية الوعي والشباب.

وأضاف : "االلقاءات الشبابية والتثقيفية مهم جدًا بجانب المدرسة والأسرة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأندية والتعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة والأوقاف لبناء شخصية علمية سوية وتؤهل للقيادة والمساهمة المجتمعية وانفتاح الأفق علي نطاق واسع، مشيدًا بأنشطة وبرامج الشباب والرياضة التي تُسهم في مزج الثقافات للشباب من مختلف المحافظات، بل وتصل للتعاون علي المستوي الدولي وتبادل الخبرات بين الوفود الشبابية".



وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف ومحافظ القليوبية يشهدون لقاء حواري مع شباب المحافظة (4)



وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف ومحافظ القليوبية يشهدون لقاء حواري مع شباب المحافظة (5)



وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف ومحافظ القليوبية يشهدون لقاء حواري مع شباب المحافظة (6)



وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف ومحافظ القليوبية يشهدون لقاء حواري مع شباب المحافظة (1)



وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف ومحافظ القليوبية يشهدون لقاء حواري مع شباب المحافظة (2)