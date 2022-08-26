اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف طرق الوقاية من الأنفلونزا.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 26 أغسطس 2022 02:00 ص
وزارة الصحة تكشف طرق الوقاية من الأنفلونزا.. اعرف التفاصيل لقاح الانفلونزا
وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن طرق الوقاية من الأنفلونزا، والتى تضمنت تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية مع الاهتمام بغسيل اليد بشكل منتظم وتجنب ملامسة الأنف والعينين.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه ينبغى تناول كميات كبيرة من الماء والمشروبات الدافئة مع الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفتامين سى لتقوية المناعة.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه ينبغى تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال والتخلص من المناديل الورقية، مشيرة إلى ضرورة تلقى اللقاح الخاص بفيروس الأنفلونزا.


الصحة

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