اليوم السابع
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نائب المحافظ تشيد بجودة المعروضات فى معرض أيادى الجيزة للحرف اليدوية

الجمعة، 26 أغسطس 2022 06:52 م
نائب المحافظ تشيد بجودة المعروضات فى معرض أيادى الجيزة للحرف اليدوية نائب محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أشادت هند عبد الحليم نائب المحافظ، بجودة المعروضات وتنوعها وأسعارها بمعرض أيادى الجيزة المقام بنادى الصيد الرياضى فى الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الجارى، والذى يضم منتجات الأسر المنتجة، بالتعاون مع مؤسسة أيادى مصرية، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر وتقديم الدعم والرعاية لأصحاب الحرف اليدوية.

 

وأكدت هند عبد الحليم، أن محافظة الجيزة تحرص على تقديم الدعم الدائم للأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء المحافظة وإتاحة المعارض والملتقيات لهم لعرض منتجاتهم وتسويقها لفتح أفاق عمل لهم وتنمية مشروعاتهم الصغيرة.

 

وأشارت نائب محافظ الجيزة، أنه سيتم تنظيم العديد من المعارض خلال الفترة المقبلة لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية وذلك بالتعاون مع الأندية ومراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى لإتاحة فرص أكبر لهم فى عرض منتجاتهم.

 

 

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 نائب محافظ الجيزة 

 

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  جولة نائب محافظ الجيزة 

 


معرض أيادي الجيزة

ايادي مصرية

حرف يدوية

صناعات يدوية

الجيزة



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