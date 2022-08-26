اليوم السابع
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محمد حلمى الغر: يجب أن يدرس الطلبة جديا الكليات الراغبين فى الانضمام لها

الجمعة، 26 أغسطس 2022 06:19 م
محمد حلمى الغر: يجب أن يدرس الطلبة جديا الكليات الراغبين فى الانضمام لها الجامعات الأهلية
كتب محمود رضا الزاملى

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قال الدكتور محمد حلمى الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة هذا العام حوالى 30 ألف طالب حتى الآن ودا عدد كبير، أما الجامعات الاهلية لم يتم حصرها ومعرفة العدد النهائى لانهم مازالوا فى مرحلة التقدم عبر موقع التنسيق

 

وأضاف الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، لابد للطالب يهتم باختيار رغباته بتأنى والتعرف على جميع التخصصات واشتراك ولى الأمر فى اختيار الرغبة، ويجب أن يدرس الطلبة جديا الكليات الراغبين فى الانضمام لها واحتياج سوق العمل لها وبرامجها تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

 

وتابع الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن عدد الجامعات الأهلية فى مصر بلغت 20 جامعة أهلية وقد افتتح 8 قبل ذلك وهذا العام يدخل الخدمة 12 جامعة أهلية جديدة.

 


أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية

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الجامعات الأهلية

التعليم العالى

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