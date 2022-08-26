محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء رصف طريق أم الرخم إلى السلوم

مطروح -فريق المحافظات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، خلال جولة ميدانية لطريق مرسى مطروح عجيبة، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس محمد العشري مدير الطرق، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى .

ووجه محافظ مطروح، بالإسراع في رصف أعمال حفر توصيل الكابلات بعرض الطريق في أكثر من موقع، وكذلك معاينة الطريق الواصل من أم الرخم لطريق السلوم الدولي عند تجمع أولاد مرعي لدراسة تعديل المسار في مسافة نحو 150م، وتوفير علامات إرشادية لتيسير حركة الطريق للمسافرين، كما وجه مجلس مدينة مرسى مطروح بإزالة ورفع تراكمات ترابية على جانب طريق عجيبة بما ييسر الحركة، خاصة مع ما يشهده من ازدحام إلى شواطئ المحافظة السياحية.

وتابع محافظ مطروح، مع مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، انتهاء أعمال حفر وردم بجانب طريق السلوم، خلال مد شبكة الصرف الصحى، بمنطقة عزبة الحاج على للبدء فى أعمال الرصف.



جولة محافظ مطروح



محافظ مطروح يتفقد الطريق