محافظ الإسكندرية: 298 محضر للمنشآت غير الملتزمة باشتراطات السلامة المهنية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف على الدور الفعال التى تقوم به مديرية القوى العاملة برئاسة المستشار ياسر سعيد فى جميع المجالات واستمرار حملات التفتيش الدوري على جميع المنشآت بالمحافظة، حيث قامت مديرية القوى العاملة بالتفتيش على عدد 300 منشآة لضمان تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين ، وعمل 39 حملة تفتيشية عادية ونوعية ، وأسفرت عن تحرير 298 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية واعطاء مهلة لـ 85 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، وبحث 168 شكوى في نفس المجال ، تم استيفاء 66 منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 102 شكوى.



وذلك في إطار توجيهات الحكومة بإحكام السيطرة على جميع المنشآت والتأكد من تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين بها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 336 منشأة، وعمل 35 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 161 محضراً ، وعمل 3 ندوات توعية ، وبحث 108 شكاوى عمالية ، كما قامت باستخراج 2260 شهادة قياس مستوى المهارة، و 2220 رخصة مزاولة الحرفة.



وأشار ياسر سعيد أنه تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير منتظمة ، حيث قامت بتقديم الرعاية الاجتماعية لـ 77 عاملا بإجمالي 198 ألفاً وتسجيل 180 عاملاً جديداً واستخراج كارنيهات لهم .



وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 54 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 22 أجنبياً ، وتلقي 40 طلب ترخيص لأول مرة ، و25 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.