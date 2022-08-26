محافظ أسيوط يلتقي مسئولي البيئة لمناقشة سبل تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة"

أسيوط -هيثم البدري

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة مسئولي جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة لمناقشة سبل تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وكذلك إقامة حدائق مركزية بعواصم المدن في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن الجهود المصرية في ملف المناخ بالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop 27" وتستضيفها مصر في نوفمبر المقبل جاء ذلك خلال لقاءه المهندس حسام صلاح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط وهالة فرغلي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة.



ووجه محافظ أسيوط، خلال الاجتماع- مسئولي البيئة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية للتوسع في زراعة الأشجار خاصة المثمرة بجميع الطرق والمحاور الرئيسية وعلى جانبي الطرق السريعة واستغلال جميع الأماكن الصالحة لزراعة الأشجار بجميع مدن وقرى المحافظة حيث أن الأشجار لها ضرورة كبيرة في تنقية الهواء وبالتالي تعتبر تلك المبادرة الرئاسية هامة جدا لمواجهة التغيرات المناخية مشددًا على أن يكون كل مشروع طرق جديد يتم البدء في تنفيذه يكون أحد مكوناته الرئيسية زراعة الجزيرة الوسطى بالأشجار الملائمة أو على جانبيه والتنسيق مع مسئولي الزراعة في اختيار أنواع الأشجار.



كما كلف المحافظ بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات ذات الصلة لتحديد المحاور التي سيتم تشجيرها وكذلك المناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء بكل مدينة لتكون متنفس طبيعي للمواطنين الأمر الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وزيادة الرئة الخضراء من أجل العمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.



وأكد اللواء عصام سعد على تسخير كافة الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لافتا إلى أن نجاح المبادرة يعتمد على مشاركة فاعلة من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية معًا.



