محافظ أسيوط يكرم مدرب كاراتيه نادي أبوتيج لجهوده المتميزة فى تدريب الفريق

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المدرب إسلام عيد عشري مدرب فريق الكاراتيه بنادي أبوتيج الرياضي ومنحه شهادة تقدير نظرًا لتميزه وجهوده في تدريب الفريق ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للمدربين واللاعبين المتميزين رياضيًا من أبنائها لأنهم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها .. جاء ذلك خلال استقباله لمدرب فريق الكاراتيه بنادي أبوتيج الرياضي في مكتبه بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضية بأسيوط.

كان محافظ أسيوط قد شهد عروضًا رياضية رائعة للكاراتيه بنادي أبوتيج الرياضي أثناء زيارته للنادي لعقد لقاء حواري مع الشباب بعنوان " الجمهورية الجديدة – حياة كريمة" وأثنى على العرض المقدم من الفريق الذي شارك فيه 90 لاعبا ولاعبة من البراعم الرياضية وقرر تكريم كابتن الفريق لجهوده في تدريب اللاعبين كما صافح اللاعبين وحرص على التقاط الصور معهم معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم المنظومة الرياضية والأنشطة الشبابية والرياضية من أجل استثمار طاقات اللاعبين والعمل على الارتقاء بالرياضة مشيرا إلى أن أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بالرياضيين بمختلف الفئات والأعمار وتعمل على تنمية مهاراتهم المختلفة بإعتبارهم ركيزة هامة وأساسية لبناء وتقدم المجتمع فهم القوة الفعالة القادرة على صناعة المستقبل لمصرنا الغالية التي نحلم بها لافتا إلى أن محافظة أسيوط تذخر بالعديد من المواهب والمتميزين في كافة المجالات.

كما وجه المحافظ الشكر لجميع اللاعبين بالفريق وتمني لهم مزيدا من التقدم في البطولات القادمة مثمنًا الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان من خلال الاهتمام بالرياضة والرياضيين من أجل إخراج جيل قادر على العبور بمصرنا الحبيبة إلى المستقبل.