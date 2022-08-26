اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

لطلاب التنسيق.. تفاصيل البرامج المميزة بالساعات المعتمدة بتجارة عين شمس

الجمعة، 26 أغسطس 2022 10:43 م
لطلاب التنسيق.. تفاصيل البرامج المميزة بالساعات المعتمدة بتجارة عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وتقدم كلية التجارة بجامعة عين شمس ثلاث برامج بنظام الساعات المعتمدة هى برنامج باللغة الانجليزية تخصصات «محاسبة وتمويل، تسويق، أسواق ومؤسسات مالية، اقتصاد، إحصاء وبحوث عمليات، محاسبة ومراجعة»، وآخر بالمقابل باللغة العربية.

ومن بين البرامج أيضا لكلية التجارة، البرنامج الأمريكى فى إدارة الأعمال بالتعاون مع كلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين.

وخريج هذا البرنامج يحصل على ثلاث شهادات أحدهم من عين شمس وأخرى من جامعة كين من نيوجرسى فى الولايات المتحدة، وشهادة ثالثة من جامعة أوشن فى نيوجرسى أيضا.

وبرامج كلية التجارة تلقى اقبالا هائلا، بخلاف شعب اللغات بالكلية أولهما الشعبة الانجليزية وثانيهما الشعبة الفرنسية بالتعاون مع جامعة بواتييه الفرنسية DGCI.

وتتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

كما تحرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للاستعدادات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للكليات وافتتاح قاعات جديدة مزودة بأحدث التقنيات الرقمية العالمية وذلك لاستقبال الدفعات الجديدة من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، وتتيح تلك التخصصات الجديدة فى البرامج المميزة للطلاب تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمى والتدريب والتطبيق، فضلا عن الحصول على شهادتين أو أكثر أحدهما من جامعة عين شمس، والأخرى من جامعات دولية أجنبية فى عدد من التخصصات.

 كما يتم تقديم تلك البرامج فى قاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجية، كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر من تخصص فى المجال الذى يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظرى.

 وعلى الطالب الراغب فى الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة فى المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج وذلك للإقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.


جامعه عين شمس

عين شمس

كليه التجاره

تجاره عين شمس

البرامج الجديدة

تنسيق الجامعات 2022



الموضوعات المتعلقة

لطلاب الجامعات.. إزاى تحول لكلية مناظرة أو غير مناظرة بكليات جامعة عين شمس؟.. مجلس الجامعة يطلق منصة مركزية للتحويلات حتى 20 سبتمبر.. ويفرض على المحولين من جامعات أخرى المواد التى لم يسبق لهم دراستها

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:00 ص

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالإسكندرية.. الدكتور أيمن عاشور يؤكد استمرار تيسير إجراءات التنسيق.. والموافقة على إنشاء جامعة عين شمس الأهلية.. واستمرار التعاون مع حياة كريمة

السبت، 20 أغسطس 2022 04:30 م

مجلة "نور" تتصدر قمة مجلات الأطفال.. استطلاع لرسالة دكتوراه بجامعة عين شمس

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:28 ص

جامعة عين شمس تطلق اليوم قافلة تنموية شاملة لقرية بلقطر الشرقية بالبحيرة

الخميس، 18 أغسطس 2022 03:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة