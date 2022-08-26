فصل التيار الكهربائى عن 9 مناطق ببورفؤاد لأعمال الصيانة غدا

بورسعيد محمد فرج

أعلنت غرفة العمليات بمجلس مدينة بورفؤاد وشركة الكهرباء، فصل التيار عن 9 مناطق غدا السبت.

ووفقاً لبيان غرفة العمليات بمجلس مدينة بورفؤاد فإنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن موزع الكهرباء ببورفؤاد القديمة، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، وبناء عليه سيتم فصل التيار الكهربى عن الأماكن التالية:

جامعة بورسعيد

ومدرج عثمان للمؤتمرات

قسم بورفؤاد أول

مستشفى أفامينا

"المعهد الأزهرى "المجمع الإسلامى

الملاحات - البورسعيدية - الإنشاءات - الدائرة الجمركية ورش

مغذيان هيئة قناة السويس

فرن العبور - فرن خالد

مناطق سكنية مساكن العبور - منطقة العنابر - منطقة المطافى - ابراج أمام الكلية

عمارات ناصر -هيئة الميناء - سعد زغلول - الثقافة - منطقة نقابة المعلمين - ابراج شارع الجمهورية - شارع الجلاء أمام مدرسة اّمون