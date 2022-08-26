غيوم متقطعة لأول مرة بالأقصر صيفا تحجب الشمس لدقائق وسط طقس شديد الحرارة..صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، لأول مرة منذ فصل الصيف، ظهور غيوم غطت قرص الشمس لدقائق معدودة، وسط حالة من الطقس شديد الحرارة، يصل لـ42 درجة اليوم بمدينة الأقصر، حيث لاحت الغيوم فى السماء بصورة متقطعة وحجبت الشمس صباحاً.



وظهرت الغيوم المتقطعة فى سماء مدينة الأقصر منذ الصباح الباكر، وحجبت قرص الشمس لدقائق معدودة، مع توقعات بطقس متقلب خلال الساعات المقبلة، ومن جانبها، أعلنت محافظة الأقصر، عن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات القصوى تحسباً للتغييرات المناخية التي قد تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاض طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة.



غيوم-متقطعة-تظهر-لأول-مرة-بسماء-الأقصر-بالصيف



غيوم-متقطعة-تظهر-لأول-مرة-بسماء-الأقصر-صيفاً



الغيوم-فى-سماء-الأقصر



الغيوم-تحجب-قرص-الشمس-لدقائق-بالاقصر



الغيوم-تحجب-قرص-الشمس-لدقائق-وسط-طقس-شديد-الحرارة





