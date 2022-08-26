غدا.. فصل التيار الكهربى لمدة 5 ساعات عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكدت غرفة عمليات محافظة البحر الاحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن إدارة التفتيش البحرى والماراثون، وذلك غدا السبت.

كما أفاد مركز عمليات المحافظة بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق الحرفيين وغبور، وخزان المدينة العسكرية، ومنطقة البوتجاز، ملاهى الدولفين، ومحطة جاسكو، وذلك يوم الأحد المقبل من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .