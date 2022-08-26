ضبط 8 آلاف لتر سولار وبنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.



وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عهده باطنية لتموين السيارات غير مرخصه قام صاحبها بتجميع 8000 لتر بنزين و سولار لإعادة بيعهم في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .



أشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.



من جانبه، أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين تكثيف الحملات التموينية، والضربات لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة مافيا الاستيلاء على السلع المدعمة وتهريبها الى السوق السوداء.



مشددا على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.