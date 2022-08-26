ضبط 450 عبوة عصير و11 ألف "لوليتا" غير مدون عليها بيانات فى حي الضواحى ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط إحدى المحال التجارية بحوزته كميات من العصير واللوليتا بدون أى بيانات أو فواتير تدل على مصدر إنتاجها بدائرة الضواحى، جاء ذلك إستمراراً لجهود الرقابة التجارية فى ملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون.

أصدر ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، تعليماته بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق لما له من أهمية لحماية أرواح المواطنين، وكذا المحال التجارية والسوبر ماركت حفاظاً على صحة المواطنين من المخالفين، وذلك تحت اشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية الذى وجه محمد إبراهيم بتشكيل حملة بقيادة صابر الليلى رئيس الرقابة ورئيساً للحملة وداليا العطوى وأشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى المحال التجارية بدائرة حى الضواحى لحيازته وعرض وبيع كمية تقدر ب (450) عبوة عصير و11000 قطعة "لوليتا" بدون أى بيانات أو فواتير تدل على مصدرها مخالفة لأحكام القرار الوزاري 45 لسنة 2022 في مادته الرابعة التي تحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأي صورة من الصور وعلي الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بغرض الاتجار - هذا بالإضافة إلى سوء تخزينها حيث وجدت ملقاة على الأرض بدون تبريد أو حفظ جيد مما يجعلها عرضة للتلف بسبب سوء التخزين.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.