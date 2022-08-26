ضبط عصائر مجهولة المصدر بمحل تجارى بحى الضواحى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية مكثفة على المحال التجارية بالأسواق وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وعلى الفور تم تشكيل حملة تموينة برىاسة صابر الليلى رئيس الرقابة وداليا العطوى وأشرف المليجى من كبار مفتشى الرقابة التجارية وأسفرت الحملة عن ضبط محل تجارى بحى الضواحى بحوزته 450 عبوة من العصائر و11000 قطعة لوليتا" بدون " أية بيانات تدل على مصدرها مخالفة لاحكام القرار الوزاري 45 لسنة 2022 في مادته الرابعة التي تحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر باي صورة من الصور وعلي الاخص عرضها للبيع او حيازتها بغرض الاتجار - هذا بالإضافة إلى سوء تخزينها حيث وجدت ملقاة على الارض بدون تبريد أو حفظ جيد مما يجعلها عرضة للتلف بسبب سوء التخزين .

وعلى الفور تم تحرير المحضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .





