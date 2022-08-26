اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:31 م
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صعود 11 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "السياحة" بنسبة 14.1%

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:00 م
صعود 11 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "السياحة" بنسبة 14.1% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع 11 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 14.1%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 6.7%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5%، وصعدت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 2.7%، 2.6%، 2.5%، على التوالي.
 
وقفز قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%، 1%، على التوالي، وأخيرًا قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والتجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 0.6%، 0.4%، 0.3%، على التوالي، فيما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.
 
فيما تراجعت 5 قطاعات، وهم المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية بنسبة 2%، 1.5%، 1.1%، 0.3%، 0.3%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 10287.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 2210.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.52% ليغلق عند مستوى 3171.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.61% ليغلق عند مستوى 12675.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 3668.33 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 692.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 437.4 مليار جنيه إلى 444.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 125.5 مليار جنيه إلى 128.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 563 مليار جنيه إلى 573.2 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.
 

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