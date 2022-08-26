"سوهاج الجامعى" تجرى عملية بناء ملامح وجه طفلة ضمن 130 حالة نادرة بالعالم

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور كرم علام أستاذ جراحة التجميل بمستشفى سوهاج الجامعي، إن حالة الطفلة اليمنية أمة الله، ليست أول حالة نادرة، فهي كانت مولودة ولديها التحام شديد في كل عظام الجمجمة، وهو نوع نادر، وفي العالم حوالي 130 حالة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "دي إم سي"، أنه أجريت لها عمليتان، المرحلة الأولى في 6 ساعات والثانية 4 ساعات، موضحا أنه سيتم إجراء عملية جراحية أخرى لفك اللحام وتوسيع عظام الجمجمة.

وأجرت مستشفى سوهاج الجامعي، المرحلة الثانية لبناء ملامح وجه للطفلة اليمنية أمة الله، حيث إن الطفلة تعاني منذ ولادتها من التحام مبكر لمفاصل الجمجمة، وشق وجهي نادر في ناحيتي الوجه ومقدمة الرأس ونقص لأجزاء كبيرة من الشفة العليا والأنف والجفون وعظام الجمجمة.