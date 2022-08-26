رفع 6800 طن مخلفات خلال أسبوع فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على تكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولا بأول، منعا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالى 6802 طن، خلال الفترة من 18 حتى 25 أغسطس الجارى.

وفى مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، برفع القمامة والمواد الصلبة، بحمولات تقدر بـ100 طن.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن ايجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل، بحمولة بلغت 160 طن.

وفى قرية نفيشة، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات وقمامة تقدر 303 أطنان.



كما تم رفع 25 طن من القمامة والمخلفات وذلك بمعدات قرية عين غصين.



وفى قرية الضبعية ، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع أكثر من 120 طن من القمامة والمخلفات ليصل إجمالى ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 708طن من القمامة والمواد الصلبة .



وواصلت الوحدة المحلية لحى أول أعمال رفع القمامة والمخلفات بحمولات بلغت 630 طن وذلك خلال الأسبوع الماضى.



أما حى ثان قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات بلغت حمولاتها ب 1300 طن وذلك على مدار الأسبوع الماضى .



كما واصلت الوحدة المحلية لحى ثالث أعمال رفع القمامة والمخلفات من عدة مناطق بالحى بحمولات بلغت 1000 طن وذلك خلال الأسبوع الماضى.



وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالى 750 طن تقريبا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضى .



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق برفع المخلفات والقمامة بإجمالى حمولات قدرها 494 طن تقريبا من المدينة القديمة والجديدة والمنطقة الوسطى والمنطقة الصناعية بالإضافة إلى قري جلبانة والتقدم والأبطال والسلام وذلك على مدار الأسبوع الماضي .



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع حمولات قدرها 910 طن من المخلفات والقمامة .



وفى مركز ومدينة التل الكبير ، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها، 410 طن من القمامة و100 طن من المخلفات الصلبة وذلك من قطاع الحمادة و تل البلد والسلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء والملاك والقصاصين القديمة وأبو عاشور .



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات و المواد الصلبة ليصل إجمالى ماتم رفعه خلال الأسبوع الماضى 500 طن من المدينة والقرى وتوابعها .



وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف جهودها فى رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها منعا لانتشار الأمراض .







الأعمال الجارية (1)



الأعمال الجارية (2)



جانب من أعمال رفع القمامة والمخلفات بقرى ومدن الاسماعيلية (1)



جانب من أعمال رفع القمامة والمخلفات بقرى ومدن الاسماعيلية (2)



جانب من أعمال رفع القمامة والمخلفات بقرى ومدن الاسماعيلية (3)



جانب من أعمال رفع القمامة والمخلفات بقرى ومدن الاسماعيلية (4)



جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)



جانب من الأعمال (3)



