"حياة كريمة" تغير واقع 42 قرية في الجيزة خلال المرحلة الأولى من المبادرة

كتبت – مرام محمد

نجحت مبادرة "حياة كريمة" في أن ترسم الأمل من جديد لكل المصريين، بمشروعات واعدة في جميع القطاعات التنموية، تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، معلنة ميلاد الجمهورية الجديدة.

وتعيش محافظة الجيزة أزهى عصورها مع المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، التي كانت بمثابة قاطرة إنقاذ غيرت حياة أكثر من مليون مواطن في 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، بما يقرب من 1136 مشروعا تنمويا امتد إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية في مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه.

ومع قرب تسليم مشاريع المرحلة الأولى من أعمال المبادرة، تستعد محافظة الجيزة لبدء شارة المرحلة الثانية بثلاثة مراكز جديدة وهي منشية القناطر والعياط والبدرشين الذين يضمون 83 قرية وتوابعها، بإجمال مستفيدين 1,5 مواطن، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعمل على النهوض بالبنية التحتية ستشمل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز ومنشآت صحية وتعليمية ومراكز للشباب .

وفيما يلي يستعرض "اليوم السابع" أبرز ملامح المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بقرى محافظة الجيزة.

-تطوير البنية التحتية لقطاع المياه من خلال تغيير الخطوط وعمل إحلال وتجديد للخطوط القديمة.

-بلغ عدد المشروعات بقطاع التعليم 80 مشروعا، شمل إنشاء مدارس جديدة وإحلال وتجديد وإقامة توسعات لمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية.

-تنفيذ 36 مشروعا في قطاع الصحة لرفع كفاءة المستشفيات وإنشاء مراكز ووحدات صحية على أعلى مستوى لتقديم الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين.

-يشهد مركز أطفيح إنشاء 6 مجمعات خدمية عملاقة ومجمع بيطري ومركز تكنولوجي لتوفير كافة احتياجات المواطنين.

-وصلت نسبة التنفيذ في مركز طب الأسرة ومجمع الخدمات الزراعية إلى 90% بقرية الكداية التابعة لمركز أطفيح.

-الانتهاء من تنفيذ كلا من مجمع الخدمات الحكومية بالكامل ومدرسة حمزة عبد المطلب ومدرسة الكداية الابتدائية ونقطة الإسعاف بقرية الكداية التابعة لمركز أطفيح.

-إنجاز ما يقرب من 90% من أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بالبرمبل والتي تعتمد على المعالجة الثلاثية، بطاقة 15 ألف متر مكعب، وتخدم 4 قرى رئيسية بمحافظة الجيزة وهم البرمبل والخرمان والكريمات ودير الميمون، ويمثلون ما يقرب من 150 ألف نسمة.

- الإنتهاء من تسليم مراكز الشباب في مركزي الصف وأطفيح.

-إعادة تأهيل مدرسة عبدالعظيم أبو عيشة التجريبية للغات ومدرسة السلام للتعليم الأساسي بكفر الواصلين.

-تسليم مركز شباب كفر الواصلين.

-إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بالقبابات.

-إنشاء محطتي المعالجة الرئيسية بكفر الواصلين، ورفع الصرف الصحي بالقبابات.

-إنشاء الوحدة الصحية بكفر الواصلين.

-إنجاز 99% من مشاريع الخدمات التعليمية، وتخطي نسب تنفيذ مشاريع البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغاز وكهرباء، ومجمعات حكومية لـ85% في قرى مركز أطفيح.

-إنجاز 90% من أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية مسجد موسى والتي ستعمل بالمعالجة الثلاثية بطاقة 22 ألف م3/ اليوم، وستخدم 5 قرى بأطفيح.

-رفع كفاءة وإقامة توسعات بمدرسة نزلة ترجم للتعليم الأساسي بقرية صول بأطفيح.

-إنشاء السوق الحضاري بقرية صول، على مساحة 9 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية 96 محلا، وبتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه.

-إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، والذي يضم خدمات البريد والتضامن الاجتماعي والتموين والسجل المدني والمركز التكنولوجي والوحدة المحلية بمركز الصف.

-إنشاء 5 مجمعات خدمية في قرى مركز الصف.

-إقامة مشروعات الغاز الطبيعي والصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة الثلاثية للاستفادة منها في ري الغابات الشجرية وتعظيم الاستفادة من المياه.

-إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، والذي يضم وحدة بيطرية وجمعية للإرشاد الزراعي لتقديم الاستشارات الزراعية والنصح للفلاحين.

-إنشاء وتطوير مركز شباب الشوبك الشرقي على مساحة 1400م2 ويضم مبنى إداري وأنشطة وملعبين خماسيين وتراس حضانة.

-إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والزراعي المتكامل بنزلة الشوبك لخدمة 60 ألف نسمة ويضم مركز تكنولوجي وسجل مدني ومكاتب خدمات التموين والتضامن والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية ومكاتب خدمية.

-تنفيذ توسعات وتطوير مجمع المدارس الذي يضم 3 مدارس للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية.

-إنشاء وتطوير الوحدة الصحية بالشوبك.

-إنشاء محطة رفع الصرق الصحي بعزبة حسن عثمان لخدمة 10 آلاف نسمة.

- تسليم 99% من معظم مشروعات مراكز الشباب والخدمات التعليمية والمدارس والمجمعات الحكومية والزراعية بمركزي الصف وأطفيح، وجار العمل للإنتهاء من تنفيذ مشروعات الطرق والغاز الطبيعى والاتصالات.