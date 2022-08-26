اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 05:39 م
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حصاد الوزارات.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.4 مليون طن هذا العام

الجمعة، 26 أغسطس 2022 05:36 م
حصاد الوزارات.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.4 مليون طن هذا العام الدكتور السيد القصير وزير الزراعة
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
التضامن: معاش استثنائى لأصحاب الأمراض المزمنة والدخل المنخفض.. فيديوجراف
 
وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.4 مليون طن هذا العام
 
الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد بعدد من المحافظات
 
الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "آيات الاعتبار فى القرآن الكريم"
 
السياحة توقع عقد تنفيذ استراتيجية دولية للترويج لسانت كاترين وموقع التجلى الأعظم
 
 

حصاد الوزارات

التضامن

الامراض المزمنه

الزراعه

الاوقاف

الرى



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