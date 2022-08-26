حصاد الوزارات.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.4 مليون طن هذا العام

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التضامن: معاش استثنائى لأصحاب الأمراض المزمنة والدخل المنخفض.. فيديوجراف
وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.4 مليون طن هذا العام
الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد بعدد من المحافظات
الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "آيات الاعتبار فى القرآن الكريم"
السياحة توقع عقد تنفيذ استراتيجية دولية للترويج لسانت كاترين وموقع التجلى الأعظم
التعليم العالى: مقرر القضايا المجتمعية بالجامعات للتوعية بالزيادة السكانية
وزير الرى يلتقى محافظ القليوبية ويشارك فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة