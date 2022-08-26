اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 05:47 م
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جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية يجرى صيانة لميدان الممر.. صور

الجمعة، 26 أغسطس 2022 05:12 م
جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية يجرى صيانة لميدان الممر.. صور جانب من الأعمال
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة، والميادين الرئيسية بالمحافظة. 

 

حيث قام جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، وبالتنسيق مع حى أول مدينة الإسماعيلية، بصيانة ميدان الممر ونفق جمال عبد الناصر.

 

وقام فريق من العاملين بالجهاز، بإزالة جميع المخلفات، وقص وتهذيب المسطح الأخضر، وإزالة الحلفا، والحشائش غير المرغوب فيها.

 

وإعادة تهذيب الشجيرات ونخل السيكاس، الذى يتوسط الميدان، حتى يليق بالشكل الجمالى لشارع السلطان حسين الذى انتهى الجهاز من قص وتقليم وتهذيب جميع أشجاره، وعودة الشارع والجزيرة الوسطى والميدان لشكله الجمالى والحضارى الذى يليق بمدينة السحر والجمال.

 
أعمال جهاز النظافة والتجميل بالإسماعيلية (1)
أعمال جهاز النظافة والتجميل بالإسماعيلية (1)

 

أعمال جهاز النظافة والتجميل بالإسماعيلية (2)
أعمال جهاز النظافة والتجميل بالإسماعيلية (2)

 

 

جانب من الأعمال (1)
جانب من الأعمال (1)

 

 

جانب من الأعمال (2)
جانب من الأعمال (2)

الإسماعيلية

ميدان الممر

السلطان حسين

حى اول الإسماعيلية

محافظة الإسماعيلية

النظافة والتجميل



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