جامعة جونز هوبكنز: إصابات كورونا ارتفعت إلى 599 مليونا و521 ألفا و197 حالة

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 599 مليونا و521 ألفا و197 حالة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و482 ألفا و552 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 94 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.3 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و43 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ683 ألفا و233 حالة وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و556 حالة وفاة.