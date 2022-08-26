تحرير 43 مخالفة تموينية فى حملة رقابية بملوى في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شنت الوحدة المحلية لمركز ملوى بالمنيا، حملة تموينية مكبرة برئاسة إكرام محمود نائب رئيس مركز ملوى وبالتعاون مع مكتب تموين المركز ومباحث التموين والطب البيطرى، وأسفرت الحملة عن تحرير 43 مخالفة تنوعت مابين " نقص وزن ـ عدم وجود ميزان ـ عدم اعلان عن اسعار ـ ذبح خارج السلخانة ـ نظافة".

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وحملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع وإزالة كافة أشكال التعديات من أجل الارتقاء بالمجتمع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا لمراقبة الحالة التموينية بقرى المركز، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والجزارين للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك.