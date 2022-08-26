تجديد شهادة الاعتماد "الأيزو 17025" لمعمل المحطة المرشحة اليابانية بههيا

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية تجديد شهادة " الأيزو 17052 " لمعمل المحطة المرشحة اليابانية بمركز ومدينة ههيا وذلك للدورة الثالثة على التوالي بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل بمعرفة المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك) على أقسام المعمل ومتابعة إجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقاً للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة الايجاك الدولية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الشركة تضم 26 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و 11 محطة معالجة للصرف الصحي وكذلك المعمل المركزي لمياه الشرب بمدينة الزقازيق ومعمل المحطة المرشحة اليابانية بههيا والحاصلان علي تجديد شهادة " الأيزو 17052 " بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) .

من جانبه ، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم، مؤكداً على ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان استدامة واستمرارية تقديم خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب.