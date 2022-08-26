اليوم السابع: بتوجيهات رئاسية.. عودة الحياة للبحيرات

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: .. الرئيس السيسى يكلف بإعداد دراسة متكاملة لتطوير بحيرة ناصر ورفع كفاءتها.. مصر الأولى أفريقيا فى إنتاج الأسماك من الاستزراع السمكى والثالثة فى إنتاج البلطى على مستوى العالم

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