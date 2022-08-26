المتهمون بتزييف العملة: نشترى بها سلعا من المتاجر ونأخذ "الباقي" فلوس حقيقية

كتب عبد الله محمود

أدلى المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تقليد وترويج العملة المزيفة، باعترافات تفصيلية فى تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معهم، حيث كشفوا أنهم يقومون بترويج العملات الورقية الأجنبية المقلدة، عن طريق شراء العديد من الأشياء من المتاجر الكبرى حتى لا ينكشف أمرهم.

وأضاف المتهمون، أنهم بهذه الحيلة كانوا يتمكنون من صرف الأوراق الماليه التى معهم، والحصول على ما يتبقى من مستحقات لهم أموالا سليمة، وبهذه الطريقة يكونوا قد استبدلوا المبالغ المزيفة باخرى سليمة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة تردد 3 أشخاص على أحد "الأكشاك" وعرض مبالغ مالية مقلدة بقصد شراء بضائع، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عدد من الأوراق المالية المقلدة.

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها، كما أضافوا بتحصلهم عليها من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مقابل مبالغ مالية صحيحة، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته عدد من الأوراق المالية من فئات مختلفة مقلدة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، كما اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.