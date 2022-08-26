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السودان.. البرهان يحدث تعديلات تطال رئاسة الأركان وكبار الضباط

الجمعة، 26 أغسطس 2022 05:00 ص
السودان.. البرهان يحدث تعديلات تطال رئاسة الأركان وكبار الضباط رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان
وكالات

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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قرارات بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان، وإحالة عدد من كبار الضباط إلى التقاعد.

وشملت قرارات البرهان تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيسا لهيئة الأركان.

وبموجب قرار للبرهان تمت ترقية كل من نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق الركن منور عثمان نقد، ونائب رئيس هيئة الأركان للتدريب الفريق الركن عبد الله البشير أحمد الصادق لرتبة الفريق أول وإعفائهما وإحالتهما للتقاعد بالمعاش.

كما تم إعفاء قائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار، وإحالته للتقاعد  بالمعاش، وترقية اللواء الركن أحمد عمر شنان لرتبة الفريق وإحالته للتقاعد بالمعاش.

وشملت القرارات ترقيات لرتبة الفريق لتشمل: اللواء الركن رشاد عبد الحميد إسماعيل وتعيينه قائدا للقوات البرية، واللواء الركن عبد المحمود حماد حسين عجمي، واللواء الركن نصر الدين عبد القيوم أحمد علي، واللواء الركن مبارك كوتي كجور كمتور وتعيينه مفتشا عاما للقوات المسلحة.

وأعاد البرهان تشكيل رئاسة هيئة الأركان لتشمل إضافة رئيسها الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن، كلا من: الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائبا لرئيس هيئة الأركان للإمداد، والفريق ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي نائبا لرئيس هيئة الأركان للعمليات، والفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي نائبا لرئيس هيئة الأركان للإدارة، والفريق الركن عبد المحمود حماد حسين عجمي نائبا لرئيس هيئة الأركان للتدريب.


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