وقال نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا، كيريلو تيموشينكو، في إحاطة إعلامية وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة: "فيما يتعلق بالإجلاء الإجباري للسكان من منطقة دونيتسك فلقد غادر المنطقة حتى اليوم أكثر من 9600 شخص من بينهم 1785 طفلاً".

وأضاف تيموشينكو أن مناطق دنيبروبتروفسك وكيروفوهراد ولفيف وخميلنيتسكي وفينيتسيا وترنوبل وكييف تستقبل أكبر عدد من اللاجئين.

يذكر أنه يتم تنفيذ الإخلاء الإلزامي في منطقة دونيتسك التي تتعرض باستمرار لنيران القوات الروسية ولا يوجد بها إمدادات غاز وتواجه مشاكل في إمدادات المياه.