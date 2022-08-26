السلطات الأمريكية تستعيد 286 مليون دولار سرقت من مساعدات كورونا

قالت وكالة الخدمة السرية الأمريكية يوم الجمعة إنها استعادت 286 مليون دولار من مساعدات كورونا ‏التى أقرها الكونجرس فى بداية تفشى الوباء وحصل عليها البعض عن طريق الاحتيال وأنها تعيد الأموال ‏إلى إدارة الأعمال الصغيرة.‏

وقالت الخدمة السرية إن التحقيق الذى بدأه مكتبها فى أورلاندو توصل إلى أن المحتالين قدموا طلبات ‏قرض للحفاظ على أعمالهم من الانهيار باستخدام معلومات وظيفية وشخصية مزيفة أو مسروقة ‏واستخدموا بنكًا على الإنترنت، ‏Green Dot‏، لإخفاء ونقل عائداتهم الإجرامية.‏

عملت الوكالة مع جرين دوت لتحديد ما يقرب من 15000 حساب ومصادرة 286 مليون دولار مرتبطة ‏بالحسابات.‏

قال كيفن تشامبرز، مدير إنفاذ مكافحة الاحتيال المتعلق بمساعدات كورونا فى وزارة العدل: "جهود ‏المصادرة هذه وتلك القادمة هى استجابة مباشرة وضرورية للحجم غير المسبوق ونطاق الاحتيال فى ‏الإغاثة من الوباء".‏

وفقا لشبكة ايه بى سى تمت المطالبة بالمليارات عن طريق الاحتيال من خلال العديد من برامج الإغاثة ‏من الأوبئة - بما فى ذلك قروض برنامج حماية الراتب والتأمين ضد البطالة وغيرها من البرامج التى تم ‏نشرها فى وسط الوباء العالمى الذى أغلق الاقتصادات العالمية لعدة أشهر.‏

منذ عام 2020، بدأت الخدمة السرية أكثر من 3850 تحقيقًا فى عمليات الاحتيال المتعلقة بالوباء، ‏وصادرت أكثر من 1.4 مليار دولار من الأموال التى تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال وساعدت فى ‏إعادة 2.3 مليار دولار إلى برامج التأمين ضد البطالة الحكومية.‏

تضمنت عملية الضبط الأخيرة جهودًا مشتركة بين الخدمة السرية والمفتش العام فى إدارة الأعمال ‏الصغيرة ووزارة العدل ومكاتب أخرى.‏

قال هانيبال مايك وير، المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة، إن التحقيقات المشتركة ستستمر لضمان ‏إعادة أموال دافعى الضرائب التى تم الحصول عليها من خلال وسائل احتيالية إلى دافعى الضرائب ‏والمحتالين المتورطين فى مواجهة العدالة.‏