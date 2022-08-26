السلطات الأمريكية تستعيد 286 مليون دولار سرقت من مساعدات كورونا

قالت وكالة الخدمة السرية الأمريكية يوم الجمعة إنها استعادت 286 مليون دولار من مساعدات كورونا التى أقرها الكونجرس فى بداية تفشى الوباء وحصل عليها البعض عن طريق الاحتيال وأنها تعيد الأموال إلى إدارة الأعمال الصغيرة.
وقالت الخدمة السرية إن التحقيق الذى بدأه مكتبها فى أورلاندو توصل إلى أن المحتالين قدموا طلبات قرض للحفاظ على أعمالهم من الانهيار باستخدام معلومات وظيفية وشخصية مزيفة أو مسروقة واستخدموا بنكًا على الإنترنت، Green Dot، لإخفاء ونقل عائداتهم الإجرامية.
عملت الوكالة مع جرين دوت لتحديد ما يقرب من 15000 حساب ومصادرة 286 مليون دولار مرتبطة بالحسابات.
قال كيفن تشامبرز، مدير إنفاذ مكافحة الاحتيال المتعلق بمساعدات كورونا فى وزارة العدل: "جهود المصادرة هذه وتلك القادمة هى استجابة مباشرة وضرورية للحجم غير المسبوق ونطاق الاحتيال فى الإغاثة من الوباء".
وفقا لشبكة ايه بى سى تمت المطالبة بالمليارات عن طريق الاحتيال من خلال العديد من برامج الإغاثة من الأوبئة - بما فى ذلك قروض برنامج حماية الراتب والتأمين ضد البطالة وغيرها من البرامج التى تم نشرها فى وسط الوباء العالمى الذى أغلق الاقتصادات العالمية لعدة أشهر.
منذ عام 2020، بدأت الخدمة السرية أكثر من 3850 تحقيقًا فى عمليات الاحتيال المتعلقة بالوباء، وصادرت أكثر من 1.4 مليار دولار من الأموال التى تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال وساعدت فى إعادة 2.3 مليار دولار إلى برامج التأمين ضد البطالة الحكومية.
تضمنت عملية الضبط الأخيرة جهودًا مشتركة بين الخدمة السرية والمفتش العام فى إدارة الأعمال الصغيرة ووزارة العدل ومكاتب أخرى.
قال هانيبال مايك وير، المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة، إن التحقيقات المشتركة ستستمر لضمان إعادة أموال دافعى الضرائب التى تم الحصول عليها من خلال وسائل احتيالية إلى دافعى الضرائب والمحتالين المتورطين فى مواجهة العدالة.
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