الجيش الصيني يجري تدريبات جديدة بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان

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أجرت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني مؤخرا تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية ومناورات حول جزيرة تايوان.

وذكرت القيادة - في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن القوات متعددة الخدمات التابعة للجيش الصيني شاركت في دورية أمنية للجاهزية القتالية وكذلك تدريبات قتالية في المياه والمجال الجوي حول جزيرة تايوان، وفقا لما أورده الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية.

وأضاف البيان أن هذه العملية العسكرية تم تنظيمها على أساس تغيرات الوضع عبر مضيق تايوان.

وأكدت القيادة أن قواتها ستواصل التدريب على الاستعداد القتالي لحماية السيادة والأمن للصين والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.