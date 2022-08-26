التعليم العالى: مقرر القضايا المجتمعية بالجامعات للحد من الزيادة السكانية

كتب ــ محمد صبحى

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن الجامعات تلعب دورا هاما فى توعية الطلاب بقضايا المجتمع المختلفة، وذلك للحد من آثار تلك القضايا، وهو ما دفع المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على تطبيق مقرر دراسى حول القضايا المجتمعية كمتطلب دراسى للتخرج، وتم تطبيقه منذ العام الجامعى الماضى.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من ضمن القضايا التى يتم تدريسها قضية الزيادة السكانية وتناول آثار الزيادة على المجتمع ومخاطرها الاقتصادية والمجتمعية، إضافة إلى مقررات حول حقوق الإنسان والتوعية ورفع الوعى والانتماء أدى الطلاب.

وتابع المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أنه سيتم الاستمرار فى تطبيق هذا المقرر العام الدراسى المقبل 2022 /2023 ويتم تطبيقه بكل جدية داخل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية .