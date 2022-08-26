التحفظ على 36.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى الأسواق بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 36.5 طن من الدقيق المدعم تم تجميعه داخل مخبز بلدى، قبل بيعه بالسوق السوداء والاستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشورعة من بيع الدقيق المدعم.



البداية عندما تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير عن مخبز بلدى، بمحافظة الإسكندرية لتصرفه فى كمية كبيرة من الدقيق المدعم، وتجميعه داخل مخبز ومحاوله بيعه في السوق السوداء بقصد التربح منه.



تم مداهمة المخبز، وتبين أنه قام بتجميع 730 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي 36.5 طن، وحاول بيعها في السوق السوداء.



كما تم ضبط أحد متعهدي الدقيق يقوم بنقل الدقيق البلدى المدعم بدون ترخيص من الجهات المختصة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.