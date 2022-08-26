اليوم السابع
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الجمعة، 26 أغسطس 2022 03:59 ص
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اعرف خطوات الالتحاق بالدبلوم الخاصة بكلية التربية بدمياط

الجمعة، 26 أغسطس 2022 03:00 ص
اعرف خطوات الالتحاق بالدبلوم الخاصة بكلية التربية بدمياط جامعة دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية التربية جامعة دمياط، عن بدء التقدم للالتحاق بالدبلوم الخاصة من 1/ 9/ 2022 إلي 15/ 9/ 2022

شروط القيد:
. احضار شهادة حسن سير وسلوك من الكلية التي تخرج منها.
. احضار عدد (4) صور شخصية.
. احضار أصل وصورتين من:
 شهادة ميلاد كمبيوتر، صورة البطاقة،شهادة التخرج، شهادة الدبلوم العامة لغير خريجي كليات التربية، شهادة الدبلوم المهنية في التربية، شهادية تأدية الخدمة العسكرية (الأعفاء منها أو التأجيل) للذكور.
. دوسيه بلاستيك.

لا يجوز لطالب الدراسات العليا أن يقيد في دراسة أو أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا في وقت واحد.




 


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