اعرف خطوات الالتحاق بالدبلوم الخاصة بكلية التربية بدمياط

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية التربية جامعة دمياط، عن بدء التقدم للالتحاق بالدبلوم الخاصة من 1/ 9/ 2022 إلي 15/ 9/ 2022
شروط القيد:
. احضار شهادة حسن سير وسلوك من الكلية التي تخرج منها.
. احضار عدد (4) صور شخصية.
. احضار أصل وصورتين من:
شهادة ميلاد كمبيوتر، صورة البطاقة،شهادة التخرج، شهادة الدبلوم العامة لغير خريجي كليات التربية، شهادة الدبلوم المهنية في التربية، شهادية تأدية الخدمة العسكرية (الأعفاء منها أو التأجيل) للذكور.
. دوسيه بلاستيك.
لا يجوز لطالب الدراسات العليا أن يقيد في دراسة أو أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا في وقت واحد.
اعرف خطوات الالتحاق بالدبلوم الخاصة بكلية التربية بدمياطالجمعة، 26 أغسطس 2022 03:00 ص
جامعة دمياط
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أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية التربية جامعة دمياط، عن بدء التقدم للالتحاق بالدبلوم الخاصة من 1/ 9/ 2022 إلي 15/ 9/ 2022
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