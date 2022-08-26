اعرف خطوات الالتحاق بالدبلوم الخاصة بكلية التربية بدمياط

دمياط معتز الشربيني

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية التربية جامعة دمياط، عن بدء التقدم للالتحاق بالدبلوم الخاصة من 1/ 9/ 2022 إلي 15/ 9/ 2022



شروط القيد:

. احضار شهادة حسن سير وسلوك من الكلية التي تخرج منها.

. احضار عدد (4) صور شخصية.

. احضار أصل وصورتين من:

شهادة ميلاد كمبيوتر، صورة البطاقة،شهادة التخرج، شهادة الدبلوم العامة لغير خريجي كليات التربية، شهادة الدبلوم المهنية في التربية، شهادية تأدية الخدمة العسكرية (الأعفاء منها أو التأجيل) للذكور.

. دوسيه بلاستيك.



لا يجوز لطالب الدراسات العليا أن يقيد في دراسة أو أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا في وقت واحد.









