استمرار التدفق السياحى واستقبال السياحة الأجنبية بمحافظة مطروح.. صور

فريق المحافظات

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن عدد رحلات طائرات الشارتر لمطار مرسي مطروح الدولي خلال موسم الصيف السياحى بداية من اول رحلة في 31 مايو حتى اليوم، بلغت عدد 67 رحلة بإجمالي 10816 سائحا، معظمهم من إيطاليا وبولندا مع بداية استقبال سياح رومانيين هذا الأسبوع.

واستقبل مطار مطروح الدولي أولى الرحلات القادمة من دولة رومانيا هذا الأسبوع، وعلى متنها 146 سائحا رومانيا، وتم استقبالهم والترحيب بهم بالمطار وتوزيع الورورد والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة.



وأكد محافظ مطروح على استعداد محافظة مطروح الدائم لاستقبال مزيد من حركة السياحة مع الترحيب بضيوفها معربا عن سعادته بهذا الرواج والنشاط السياحي الذى تشهده المحافظة، مع استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف، ليواكب ما تتمتع به مطروح من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية، وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية، مشيرا أنه يتم استقبال ضيوف مطروح بكل حفاوة و ترحيب بهم وتقديم الورود والشكولاتة، واهداء البروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسي مطروح، ومتابعة وصول الرحلات، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.



استقبال السياحة الأجنبية بمحافظة مطروح (1)



استقبال السياحة الأجنبية بمحافظة مطروح (2)



استقبال السياحة الأجنبية بمحافظة مطروح (3)



استمرار التدفق السياحي واستقبال السياحة الأجنبية بمحافظة مطروح (1)



استمرار التدفق السياحي واستقبال السياحة الأجنبية بمحافظة مطروح (2)



السياحة الأجنبية بمطروح (1)



السياحة الأجنبية بمطروح (2)



السياحة الأجنبية بمطروح (3)



السياحة الأجنبية بمطروح (4)



